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Прогноз погоды в у 15 августа
фото: pikist.com

Прогноз погоды в Крыму 15 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:07 14.08.2024

В ближайшие двое суток (15 и 16 августа) и до конца недели в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19° на побережье до 22°; в дневные часы воздух прогреется до 28…33°, в горах будет  прохладнее  22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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