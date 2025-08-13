Прямо сейчас:
Прогноз погоды в Крыму на 14 августа
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 13.08.2025

Сухая и умеренно-жаркая погода сохранится в Крыму до конца текущей недели ( 14-17 августа), благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы  до 15 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 22°; днем 27…32°, в горах 20..25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

