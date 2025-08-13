Прогноз погоды в Крыму на 14 августа

Сухая и умеренно-жаркая погода сохранится в Крыму до конца текущей недели ( 14-17 августа), благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона.
Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 22°; днем 27…32°, в горах 20..25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
