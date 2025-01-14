Прогноз погоды в Крыму на 15 января

В ближайшие двое суток (15-16 января), благодаря влиянию Азорского антициклона, в Крыму без осадков.

На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко (гололедица). Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем 0…+5°, в горах -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 11 января

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