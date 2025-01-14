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Прогноз погоды в Крыму на 15 января
фото: pxhere.com

Прогноз погоды в Крыму на 15 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:32 14.01.2025

В ближайшие двое суток (15-16 января), благодаря влиянию Азорского антициклона, в Крыму без осадков.

На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко (гололедица). Ветер северо-восточный  с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в  дневные часы местами порывы  до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем 0…+5°, в горах -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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