Прогноз погоды в Крыму на 17 апреля

В ближайшие трое суток (17-19 апреля) в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на ЮБК до +12°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму