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Апрель в Крыму будет теплым
фото: pxhere.com

Прогноз погоды в Крыму на 17 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 16.04.2025

В ближайшие трое суток  (17-19 апреля) в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на ЮБК до +12°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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