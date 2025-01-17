Прогноз погоды в Крыму на 18 января

В выходные дни (18 и 19 января) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

18 января местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах снега; образуется отложение мокрого снега. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем 0…+5°, на южном побережье до +8°. 19 января интенсивность осадков ослабеет, ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 13 января

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