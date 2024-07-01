Прогноз погоды в Крыму на 2 июля

В ближайшие трое суток (2-4 июля) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.
Сохранится сухая жаркая погода. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 25°; днем 31…36°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму