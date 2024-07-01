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Прогноз погоды в у на 2 июля
иллюстрация: pikist.com

Прогноз погоды в Крыму на 2 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:20 01.07.2024

В ближайшие трое суток (2-4 июля) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Сохранится сухая жаркая погода. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на  побережье до 25°; днем 31…36°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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