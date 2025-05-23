Прогноз погоды в Крыму на 24 мая

В выходные дни 24 и 25 мая на полуострове сохранится сухая и теплая погода, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массы.

Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, днем 25 мая местами порывы до 15 м/с.Температура воздуха 24 мая ночью 9…14°, днем 24…29°, в горах 17…22°, 25 мая ночью 10…15°, днем 22…27°, в степных и предгорных районах воздух прогреется до 30°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 23 мая

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