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Прогноз погоды в у на 25 ноября
фото: pikist.com

Прогноз погоды в Крыму на 25 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 24.11.2023

В выходные дни активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму ненастную погоду:

Дожди, местами очень сильные, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в воскресенье очень сильный штормовой ветер 28-33 м/с, местами с порывами до 38 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью 5…10°; днем 11…16°, в воскресенье днем и ночью 9…14°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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