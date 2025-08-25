Прогноз погоды в Крыму на 26 августа

В ближайшие три дня погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Будет умеренно тепло и сухо. Ветер завтра западный, в среду и четверг восточный слабый до умеренного 7-12 м/с. Температура воздуха во вторник ночью 9…14°, на побережье до 17°; днем 22…27°, в горах 16…21°, в последующие двое суток температура воздуха повысится на 1-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 20 августа

Просмотры: 2 117