Прогноз погоды в Крыму на 26 августа

Прогноз погоды в Крыму на 26 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:24 25.08.2025

В ближайшие три дня погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Будет умеренно тепло и сухо. Ветер  завтра западный, в среду и четверг восточный слабый до умеренного 7-12 м/с. Температура воздуха во вторник ночью 9…14°, на побережье до 17°; днем 22…27°, в горах 16…21°, в последующие двое суток температура воздуха повысится на 1-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

