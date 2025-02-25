Прогноз погоды в Крыму на 26 февраля

В ближайшие трое суток (26-28 февраля) в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем 26 февраля в южных и восточных районах вероятен небольшой снег.

Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем +1…+6°, в горах -2…-7°. 26-27 февраля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 20 февраля

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