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Прогноз погоды в Крыму на 26 февраля
фото: pxhere.com

Прогноз погоды в Крыму на 26 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:38 25.02.2025

В ближайшие трое суток (26-28 февраля) в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем 26 февраля в южных и восточных районах вероятен небольшой снег.

Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем +1…+6°, в горах -2…-7°. 26-27 февраля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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