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Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля
фото: pxhere.com

Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:47 27.04.2025

В понедельник и вторник (28-29 апреля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона.

Сохранится прохладная погода, без осадков. Ветер  северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2°; днем +10…+15°. в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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