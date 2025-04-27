Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля

В понедельник и вторник (28-29 апреля) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Скандинавского антициклона.

Сохранится прохладная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2°; днем +10…+15°. в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 24 апреля

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