Прогноз погоды в Крыму на 6 июля

В ближайшие трое суток (6-8 июля) погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 6 июля ночью 19…24°, в горах 15…18°; днем 28…33°, в горах 22…27°. В последующие двое суток (7-8 июля) ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать 33…38°, минимальная составит 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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