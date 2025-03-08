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Прогноз погоды в Крыму на 9 марта
иллюстрация: pikist.com

Прогноз погоды в Крыму на 9 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:29 08.03.2025

В ближайшие 3 суток (9-11 марта) погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с,  местами до 16 м/с. Температура воздуха 9 марта ночью +0…+5°, на ЮБК до +8°; днем +13…+18°, в  восточных районах +8…+12°. 10-11 марта ветер повернет на юго-запад 7-12 м/с, 11 марта местами до 18 м/с. Температура воздуха  существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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