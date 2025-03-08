Прогноз погоды в Крыму на 9 марта

В ближайшие 3 суток (9-11 марта) погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха 9 марта ночью +0…+5°, на ЮБК до +8°; днем +13…+18°, в восточных районах +8…+12°. 10-11 марта ветер повернет на юго-запад 7-12 м/с, 11 марта местами до 18 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 4 марта

Просмотры: 2 118