Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Прогноз погоды в Крыму на 9 января
актуально в республике
Прогноз погоды в у на 9 января
иллюстрация: pikist.com

Прогноз погоды в Крыму на 9 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:28 08.01.2024

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами Средиземноморского циклона.

Во вторник 9 января: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4°, с понижением к вечеру до -2…-7°. В среду, 10 января, циклон сместится за пределы полуострова. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами на дорогах гололедица.  Ветер северо-восточный  8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, на побережье 0…-5°; днем -1…-6°, на побережье 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.