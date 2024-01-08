Прогноз погоды в Крыму на 9 января

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами Средиземноморского циклона.

Во вторник 9 января: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4°, с понижением к вечеру до -2…-7°. В среду, 10 января, циклон сместится за пределы полуострова. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, на побережье 0…-5°; днем -1…-6°, на побережье 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».