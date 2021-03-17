Прогноз: приток воды в Крыму во втором квартале 2021 года достигнет 63%

Приток воды в водохранилища Республики Крым во втором квартале этого года составит до 63% от нормы. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

Во втором квартале тало-дождевой приток воды в водохранилища на реках Республики Крым составит лишь 25-63% нормы… В Чернореченское водохранилище приток составит 50-75% нормы, Белогорское — 30-50%, Симферопольское, которое сейчас наполнено только на 7%, — 20-30% нормы, Партизанское — 20-35% нормы, — цитирует руководителя Гидромтцентра ТАСС .

Он добавил, что существующую ситуацию с недостатком воды могут исправить дожди, которые обычно проходят в мае — июне.

Пока же, по информации министерства ЖКХ, тенденция постепенного заполнения водохранилищ сохраняется. По-прежнему близки к «мертвому уровню» Симферопольское и Балановское водохранилища. Самая лучшая ситуация с наполнением Белогорскго и Счастливенского водохранилищ.

Напомним, Правительство России выделит Крыму более 660 млн. рублей, а Севастополю — более 270 млн. рублей на поиск новых месторождений подземных вод, говорится в распоряжении, размещенном на сайте Кабмина РФ.

Как сообщалось, правительство России выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более 3 млрд. рублей. Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения. Ранее о том, сколько средств будет направлено именно на поиск месторождений, не сообщалось.