Прогноз: ремонт подземного перехода у Матроса Кошки обещают завершить к ноябрю

При капремонте, сообщает «Севастопольская газета», восстанавливаются несущие железобетонные конструкции, полностью переустраиваются входные группы, пол и стены тоннельной части отделывают натуральным гранитом. Также будет обеспечен ливневый водоотвод, освещение и видеонаблюдение. А для маломобильных групп населения — предусмотрены лифты с обоих сторон, сообщила пресс-служба департамента.

Работы подрядчик намерен завершить к ноябрю, однако открыть полноценное движение транспорта по ул.Героев Севастополя ему поручено уже к сентябрю.

Ремонт подземного перехода на остановке «Памятник Матросу Кошке» начался в октябре 2023 года. Контракт на сумму 292 млн рублей подписали с краснодарской компанией «Дорстройкубань-19». По его условиям, завершить работы и должны до ноября 2024 года. Но, начиная стройку, подрядчик обещал уложиться к лету — до начала туристического сезона.

Подземный переход был построен в 1980 году при участии Севморзавода, поскольку недалеко от него находилась одна из заводских проходных.

источник: «Севастопольская газета»