Прогноз специалиста: в России через неделю ожидается спад волны заболеваемости COVID-19

В России начинает отступать волна заболеваемости COVID-19, суточный прирост числа заболевших постепенно уменьшается с начала ноября. Об этом в субботу, 20 ноября, заявил вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. По словам эксперта, сохранение такой тенденции в течение одной-двух недель позволит сделать вывод об улучшении эпидемиологической обстановки.

Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая…Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, — сказал специалист в интервью радио Sputnik .

Вместе с тем Бутенко подчеркнул, что пандемия не завершится со спадом очередной волны, поэтому россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

Необходимо брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии, — считает вирусолог.

Он уточнил, что такой подход позволил Пекину достичь серьезных успехов в борьбе с пандемией.

Отметим, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%, а в ряде регионов этот показатель превысил 60%.