Прогноз: ставку для заёмщиков сельской ипотеки могут резко поднять

Ставка по сельской ипотеке одна из самых выгодных на рынке — она составляет 3% годовых. Однако по условиям программы банк может поднять ставку для действующих заёмщиков до уровня ключевой ставки Центробанка. В октябре ставка ЦБ достигла 19% годовых. Эксперты объяснили Циан. Журналу, при каких условиях банк может резко поднять ставку по сельской ипотеке, и рассказали, стоит ли опасаться сценария с массовым повышением ставок по программе до рыночного уровня.

Интерес населения к сельской ипотеке остаётся на стабильно высоком уровне, но с 2023 года выдачи по программе регулярно приостанавливают, заявил Циан. Журналу руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв. По его словам, сокращение выдач связано с очень быстрым исчерпанием лимитов у банков и изменением условий программы. Сельская ипотека стала более адресной, отмечает эксперт. По его мнению, сейчас эта программа ориентирована на граждан, которые не могут себе позволить покупку или строительство дома даже под 6%.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова объяснила, при каких условиях банк может поднять ставку по сельской ипотеке до уровня ключевой, объяснила. Это возможно при прекращении субсидирования сельской ипотеки из-за недостатка бюджетных средств. В этом случае банк может поднять ставку для действующих заёмщиков до уровня ключевой на момент заключения договора. При этом важно, прописана ли в кредитном договоре возможность банка изменять ставку в одностороннем порядке. Эксперт добавила, что банк также может повысить ставку при нецелевом использовании денежных средств, нарушении сроков строительства и оформления дома либо при отсутствии регистрации в приобретённом жилье.

Если программа перестанет субсидироваться государством и заёмщики столкнутся с резким повышением ставки, банк рискует получить очень большое количество невозвратных кредитов, отметил Евгений Ткачёв. Это вызовет волну общественного недовольства. Эксперт считает маловероятным «шоковый сценарий» с отменой субсидирования программы и повышения ставки для действующих заёмщиков сельской ипотеки.

С этим согласна Анна Землянова. По её мнению, риски сокращения субсидирования по этой программе выглядят невысокими. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на субсидии по сельской ипотеке в размере 65 млрд рублей. Это небольшая сумма в сравнении с общими бюджетными расходами, к тому же, программа играет важное значение в развитии сельских территорий.

Напомним, в сентябре РСХБ приостановил приём заявок на сельскую ипотеку, объяснив, что лимит субсидий был исчерпан фоне высокого спроса в июле и августе.

источник: ЦИАН