Прогноз: ставку для заёмщиков сельской ипотеки могут резко поднять

В последние месяцы выдача сельской ипотеки заметно сократилась из-за высоких ставок, заявила зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она заверила, что закрывать льготную программу не планируется, но отметила, что её могут скорректировать. Оглоблина выразила надежду, что выдачу сельской ипотеки возобновят на изначальных условиях.
Ставка по сельской ипотеке одна из самых выгодных на рынке — она составляет 3% годовых. Однако по условиям программы банк может поднять ставку для действующих заёмщиков до уровня ключевой ставки Центробанка. В октябре ставка ЦБ достигла 19% годовых. Эксперты объяснили Циан. Журналу, при каких условиях банк может резко поднять ставку по сельской ипотеке, и рассказали, стоит ли опасаться сценария с массовым повышением ставок по программе до рыночного уровня.
Интерес населения к сельской ипотеке остаётся на стабильно высоком уровне, но с 2023 года выдачи по программе регулярно приостанавливают, заявил Циан. Журналу руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв. По его словам, сокращение выдач связано с очень быстрым исчерпанием лимитов у банков и изменением условий программы. Сельская ипотека стала более адресной, отмечает эксперт. По его мнению, сейчас эта программа ориентирована на граждан, которые не могут себе позволить покупку или строительство дома даже под 6%.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова объяснила, при каких условиях банк может поднять ставку по сельской ипотеке до уровня ключевой, объяснила. Это возможно при прекращении субсидирования сельской ипотеки из-за недостатка бюджетных средств. В этом случае банк может поднять ставку для действующих заёмщиков до уровня ключевой на момент заключения договора. При этом важно, прописана ли в кредитном договоре возможность банка изменять ставку в одностороннем порядке. Эксперт добавила, что банк также может повысить ставку при нецелевом использовании денежных средств, нарушении сроков строительства и оформления дома либо при отсутствии регистрации в приобретённом жилье.
Если программа перестанет субсидироваться государством и заёмщики столкнутся с резким повышением ставки, банк рискует получить очень большое количество невозвратных кредитов, отметил Евгений Ткачёв. Это вызовет волну общественного недовольства. Эксперт считает маловероятным «шоковый сценарий» с отменой субсидирования программы и повышения ставки для действующих заёмщиков сельской ипотеки.
С этим согласна Анна Землянова. По её мнению, риски сокращения субсидирования по этой программе выглядят невысокими. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на субсидии по сельской ипотеке в размере 65 млрд рублей. Это небольшая сумма в сравнении с общими бюджетными расходами, к тому же, программа играет важное значение в развитии сельских территорий.
Напомним, в сентябре РСХБ приостановил приём заявок на сельскую ипотеку, объяснив, что лимит субсидий был исчерпан фоне высокого спроса в июле и августе.
источник: ЦИАН
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