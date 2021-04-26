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Прогноз: туристический сезон в Крыму будет «на пределе»
Фото: pxhere.com

Прогноз: туристический сезон в Крыму будет «на пределе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:58 26.04.2021

Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что туристический сезон в Крыму будет рекордным, инфраструктура региона «с напряжением», но справится с большим потоком туристов в этом году.

Инфраструктура справится, 100%. Все с напряжением, на грани, но справимся, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в этом году Крым ожидает более 8 миллионов туристов. Только аэропорт Симферополя, как ожидается, обслужит в этом году больше 6 млн. человек — это на 17% больше показателя 2019 года.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как уверяет глава республиканского министерства курортов и туризма Вадим Волченко, «на майские» в Крым приедет миллион отдыхающих.

Прогноз: туристический сезон в Крыму будет «на пределе»

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