Прогноз: власти ликвидируют заброшенные стройки

Несколько тысяч заброшенных строек исчезнет, по-видимому, в России в ближайшие годы. Правительство, отмечает Российская газета , утвердило порядок списания недостроев, на которые выделялись средства из федерального бюджета, и собственно затрат на них.

По данным Счетной палаты (СП), в России насчитывается несколько тысяч недостроенных школ, поликлиник, дорог, объектов ЖКХ, на которые выделялись бюджетные средства. Некоторые из них числятся в разряде «проблемных» десятилетиями. По итогам 2020 года брошенных строек (где работы приостановлены) стало на 890, или на 20,6%, меньше, чем годом ранее — 3433, сообщили в СП, однако объем вложений в них увеличился на 1,82 млрд рублей — до 250,2 млрд рублей, — сообщает «РГ».

Число «долгостроев» (строительство которых ведется более пяти лет) уменьшилось на 33,7%, до 2239, но объем вложений вырос на 41,56 млрд рублей — до 917,1 млрд. Причины приостановки строек разные. Это может быть некачественная проектно-сметная документация, после корректировки которой возрастает стоимость строительства и возникают проблемы с финансированием. Или, к примеру, банкротство подрядчика, после чего стройка затягивается и опять же требует новых вложений.

Счетная палата уже дважды анализировала ситуацию с недостроями. В конце 2020 года СП указывала, что предложенные ею меры слабо реализуются и пока не привели к принципиальным изменениям. Кстати, чиновники, отмечали ранее эксперты, опасаются списывать недострои, поскольку это может быть признано нерациональным расходованием бюджетных средств.

Постановление впервые регламентирует порядок принятия решений о прекращении капвложений в строительство таких объектов, говорит глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. Списанные объекты могут получить новых инвесторов и шанс на завершение строительства, считает он.

Одно из условий списания объекта — отказ ДОМ.РФ от вовлечения недостроя и территории, на которой он расположен, в хозяйственный оборот для жилищного и иного строительства, подчеркнули в пресс-службе ДОМ.РФ. При необходимости сноса недостроя должны быть заранее оценены необходимые сроки и средства. Если на строительство было потрачено от 3 млрд рублей, то решение будет приниматься правительством, при меньших затратах — министерством, курирующим эту стройку.

Источник: «Российская газета»