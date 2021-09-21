Прогнозы экспертов: когда и на сколько продлят дачную амнистию

Дачную амнистию предлагают продлить до 1 марта 2031 года. Как выяснили
Поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы. По мнению депутатов, это социально важный законопроект. Эксперты считают, что амнистия дает возможность гражданам не регистрировать недвижимость, а следовательно, не платить налоги.
Живут без оформления
По информации «Известий», в октябре Госдума нового созыва рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года, а также ввести специальный механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома. Эту информацию «Известиям» подтвердили в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.
Конечно, такая амнистия нужна. Я бы вообще сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий, так, может, ее сделать постоянной? — заявил «Известиям» глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Аналогичного мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Это социально важный законопроект для людей, которые до сих пор не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки. Поэтому, конечно, его нужно принимать. Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян, — пояснил «Известиям» парламентарий.
Авторы законопроекта Андрей Турчак и Павел Крашенинников считают продление дачной амнистии полезным. В пояснительной записке к законопроекту они напомнили, что закон начал действовать с сентября 2006 года.
С момента вступления в силу данного закона наблюдается стабильный рост обращений граждан за регистрацией прав на жилые и дачные (садовые) дома, объекты бытового назначения, а также земельные участки. По данным Росреестра, за прошедший период процедуру дачной амнистии использовали почти 14 млн граждан. Вместе с тем не все жизненные ситуации за последние 15 лет получили соответствующее законодательное решение, — поясняют они в сопроводительных документах к законопроекту.
По их словам, сохраняются административные препятствия в оформлении прав наследников на земельные участки, которые не успели воспользоваться дачной амнистией. В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и разрешить россиянам без каких-либо ограничений пожизненно пользоваться такой землей и недвижимостью.
Кроме того, авторы предлагают прописать механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома, построенные до 1998 года.
В советское время в связи с активным индустриальным развитием возникали рабочие поселки, которые со временем зачастую образовывали самостоятельные населенные пункты. В таких домах, как правило, имелась прописка, к ним подводились коммунальные сети. Нередки ситуации, когда в таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан. Вместе с тем на руках у них отсутствуют документы, соответствующие требованиям действующего законодательства, либо иные документы, без возможности оформления прав на землю и жилые дома, — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается в документе профильного комитета Госдумы, «необходимости получения заключения правительства РФ на данный законопроект не усматривается». В финансово-экономическом обосновании также говорится, что на реализацию инициативы не потребуется дополнительных расходов бюджета.
Всё по порядку
Поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы.
Это очень важный законопроект. Страна у нас большая, поэтому вопросов по продлению дачной амнистии возникает очень много. Кто-то успевает, кто-то не успевает. Поэтому «Единая Россия» входит в положение граждан, понимая, что им нужно дать возможность реализовать это право, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Адальби Шхагошев.
Конечно, такой законопроект можно поддержать, а лучше, чтобы эта амнистия была постоянной, так как дачники сегодня и так обложены налогами. Ведь если там выращивать плодово-овощную продукцию, то ни одна дача себя не окупает и не оправдывает. Но без регистрации ее нельзя ни продать, ни купить, — отметил первый зампред комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев.
О поддержке законопроекта «Известиям» заявили в ЛДПР и «Справедливой России». В этих фракциях тоже полагают, что у населения есть запрос именно на такой сценарий решения проблемы с незарегистрированной землей и недвижимостью.
Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с «Известиями» предположил, что дачная амнистия будет продлеваться и после 2031 года. Ведь проконтролировать, кто и как строит дома на своих дачных участках, практически невозможно.
Лично я принципиально не буду регистрировать недвижимость, так как сразу после регистрации мне придется платить налоги. Конечно, может быть, это аморально, но я привык к тому, что дачников всегда обирают и мало кто им помогает. Поэтому, на мой взгляд, суть вопроса не в том, что россиянам предлагают эту амнистию, а в том, что контролировать возведение этих построек нереально — в этом строительстве полная анархия, — считает эксперт.
По его словам, дачные дома люди строили, зачастую нарушая необходимые нормы безопасности. Теперь же в этой сфере нужно навести порядок, но как это сделать — никто не знает, отметил глава организации.
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