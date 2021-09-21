Прогнозы экспертов: когда и на сколько продлят дачную амнистию

Дачную амнистию предлагают продлить до 1 марта 2031 года. Как выяснили Известия , такой законопроект нижняя палата парламента может принять в октябре этого года. Его авторы вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы VII созыва Павел Крашенинников считают, что не все россияне смогли воспользоваться правом льготного оформления земли.

Поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы. По мнению депутатов, это социально важный законопроект. Эксперты считают, что амнистия дает возможность гражданам не регистрировать недвижимость, а следовательно, не платить налоги.

Живут без оформления

По информации «Известий», в октябре Госдума нового созыва рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года, а также ввести специальный механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома. Эту информацию «Известиям» подтвердили в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.

Конечно, такая амнистия нужна. Я бы вообще сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий, так, может, ее сделать постоянной? — заявил «Известиям» глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Аналогичного мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Это социально важный законопроект для людей, которые до сих пор не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки. Поэтому, конечно, его нужно принимать. Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Авторы законопроекта Андрей Турчак и Павел Крашенинников считают продление дачной амнистии полезным. В пояснительной записке к законопроекту они напомнили, что закон начал действовать с сентября 2006 года.

С момента вступления в силу данного закона наблюдается стабильный рост обращений граждан за регистрацией прав на жилые и дачные (садовые) дома, объекты бытового назначения, а также земельные участки. По данным Росреестра, за прошедший период процедуру дачной амнистии использовали почти 14 млн граждан. Вместе с тем не все жизненные ситуации за последние 15 лет получили соответствующее законодательное решение, — поясняют они в сопроводительных документах к законопроекту.

По их словам, сохраняются административные препятствия в оформлении прав наследников на земельные участки, которые не успели воспользоваться дачной амнистией. В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и разрешить россиянам без каких-либо ограничений пожизненно пользоваться такой землей и недвижимостью.

Кроме того, авторы предлагают прописать механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома, построенные до 1998 года.

В советское время в связи с активным индустриальным развитием возникали рабочие поселки, которые со временем зачастую образовывали самостоятельные населенные пункты. В таких домах, как правило, имелась прописка, к ним подводились коммунальные сети. Нередки ситуации, когда в таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан. Вместе с тем на руках у них отсутствуют документы, соответствующие требованиям действующего законодательства, либо иные документы, без возможности оформления прав на землю и жилые дома, — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в документе профильного комитета Госдумы, «необходимости получения заключения правительства РФ на данный законопроект не усматривается». В финансово-экономическом обосновании также говорится, что на реализацию инициативы не потребуется дополнительных расходов бюджета.

Всё по порядку

Поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы.

Это очень важный законопроект. Страна у нас большая, поэтому вопросов по продлению дачной амнистии возникает очень много. Кто-то успевает, кто-то не успевает. Поэтому «Единая Россия» входит в положение граждан, понимая, что им нужно дать возможность реализовать это право, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Адальби Шхагошев. Конечно, такой законопроект можно поддержать, а лучше, чтобы эта амнистия была постоянной, так как дачники сегодня и так обложены налогами. Ведь если там выращивать плодово-овощную продукцию, то ни одна дача себя не окупает и не оправдывает. Но без регистрации ее нельзя ни продать, ни купить, — отметил первый зампред комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев.

О поддержке законопроекта «Известиям» заявили в ЛДПР и «Справедливой России». В этих фракциях тоже полагают, что у населения есть запрос именно на такой сценарий решения проблемы с незарегистрированной землей и недвижимостью.

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с «Известиями» предположил, что дачная амнистия будет продлеваться и после 2031 года. Ведь проконтролировать, кто и как строит дома на своих дачных участках, практически невозможно.

Лично я принципиально не буду регистрировать недвижимость, так как сразу после регистрации мне придется платить налоги. Конечно, может быть, это аморально, но я привык к тому, что дачников всегда обирают и мало кто им помогает. Поэтому, на мой взгляд, суть вопроса не в том, что россиянам предлагают эту амнистию, а в том, что контролировать возведение этих построек нереально — в этом строительстве полная анархия, — считает эксперт.

По его словам, дачные дома люди строили, зачастую нарушая необходимые нормы безопасности. Теперь же в этой сфере нужно навести порядок, но как это сделать — никто не знает, отметил глава организации.

Источник: Известия

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