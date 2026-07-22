Программа «Активное долголетие» помогает севастопольцам оставаться активными

Программа «Активное долголетие» помогает старшему поколению оставаться вовлеченными в жизнь, находить новые интересы и сохранять социальные связи. В Севастополе программа реализуется при поддержке национального проекта «Семья».

В Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов участники осваивают компьютерную грамотность, занимаются физкультурой, участвуют в творческих мастер-классах, ходят на экскурсии в музеи и на выставки, находят друзей и единомышленников. Все это помогает сохранять бодрость духа, тренировать память и чувствовать свою значимость.

В учреждении состоялся шахматно-шашечный турнир, объединивший подопечных, которые не первый год увлечены этими играми. Для них состязание — это не только способ проверить навыки, но и повод собраться вместе.

Благодаря национальному проекту «Семья» пожилые люди не только сохраняют привычные увлечения, но и открывают для себя новые горизонты: учатся тому, что раньше казалось сложным, пробуют то, на что не хватало времени. Программа доказывает, что возраст не преграда для насыщенной и активной жизни.

источник: Правительство Севастополя

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