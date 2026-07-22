Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Программа «Активное долголетие» помогает севастопольцам оставаться активными
Новости Республики
Программа «Активное долголетие» помогает севастопольцам оставаться активными
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Программа «Активное долголетие» помогает севастопольцам оставаться активными

Опубликовал: news-parser в Севастополь 17:59 22.07.2026

Программа «Активное долголетие» помогает старшему поколению оставаться вовлеченными в жизнь, находить новые интересы и сохранять социальные связи. В Севастополе программа реализуется при поддержке национального проекта «Семья».

В Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов участники осваивают компьютерную грамотность, занимаются физкультурой, участвуют в творческих мастер-классах, ходят на экскурсии в музеи и на выставки, находят друзей и единомышленников. Все это помогает сохранять бодрость духа, тренировать память и чувствовать свою значимость.

В учреждении состоялся шахматно-шашечный турнир, объединивший подопечных, которые не первый год увлечены этими играми. Для них состязание — это не только способ проверить навыки, но и повод собраться вместе.

Узнайте больше:  В Художественный колледж Севастополя поступило более 500 заявлений

Благодаря национальному проекту «Семья» пожилые люди не только сохраняют привычные увлечения, но и открывают для себя новые горизонты: учатся тому, что раньше казалось сложным, пробуют то, на что не хватало времени. Программа доказывает, что возраст не преграда для насыщенной и активной жизни.

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 2 176

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.