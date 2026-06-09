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Новости Республики
Президент Нотариальной палаты города Севастополя ответила на вопросы телезрителей в программе «Имеем право»
Фото: Нотариальная палата г. Севастополя

Программа «Имеем право»: на вопросы отвечает Президент Нотариальной палаты Севастополя

Опубликовал: news-parser в Севастополь 12:18 09.06.2026

9 июня 2026 года Ольга Каленкович, президент Нотариальной палаты города Севастополя приняла участие в записи серии новых сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имеем право». Телезрители с помощью этой телепередачи получают компетентные ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата.

Ведущий программы Николай Скребец задавал вопросы телезрителей о правах наследования, оформлении доверенностей участникам СВО, оформления согласия супруги на сделку, получение дубликатов документов. Смотрите сюжеты в социальных сетях — Плейлисты «Имеем право».

источник: Нотариальная палата г. Севастополя

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