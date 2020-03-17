Программа «Кадры будущего для регионов»: севастопольцы прошли предзащиту своих работ

Предзащита проектов в рамках программы «Кадры будущего для регионов» прошла в детском технопарке «Кванториум». Эта программа даёт ребятам возможность познакомиться с проблемами, существующими в той местности, где они живут. А затем под руководством тьюторов и наставников они разрабатывают проекты, направленные на их решение.

Мы даём детям поучаствовать во «взрослой» жизни региона, — отмечает руководитель проекта «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Оксана Сотник, специально приехавшая из Москвы, чтобы посмотреть презентации ребят и подсказать, что можно в них улучшить.

Смысл программы «Кадры будущего для регионов» – в погружении участников в реальную жизнь, реальные предприятия с реальными проблемами и в стимулировании детей к поиску путей решения этих проблем.

Им предоставляется возможность прожить весь цикл жизни проекта от зарождения идеи до её реализации. В связи с этим они понимают, зачем они это делают, с какими проблемами могут столкнуться и кого им нужно привлекать для выполнения поставленных задач, — говорят в пресс-службе «Кванториума» (Севастополь).

Девять команд представили результаты своей работы. Все участники получили рекомендации по улучшению своих проектов. Следующий этап – финальная защита в апреле.