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Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ

Программа «Кадры будущего для регионов»: севастопольцы прошли предзащиту своих работ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 17.03.2020

Предзащита проектов в рамках программы «Кадры будущего для регионов» прошла в детском технопарке «Кванториум». Эта программа даёт ребятам возможность познакомиться с проблемами, существующими в той местности, где они живут. А затем под руководством тьюторов и наставников они разрабатывают проекты, направленные на их решение.

Мы даём детям поучаствовать во «взрослой» жизни региона, — отмечает руководитель проекта «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Оксана Сотник, специально приехавшая из Москвы, чтобы посмотреть презентации ребят и подсказать, что можно в них улучшить.

Смысл программы «Кадры будущего для регионов» – в погружении участников в реальную жизнь, реальные предприятия с реальными проблемами и в стимулировании детей к поиску путей решения этих проблем.

Им предоставляется возможность прожить весь цикл жизни проекта от зарождения идеи до её реализации. В связи с этим они понимают, зачем они это делают, с какими проблемами могут столкнуться и кого им нужно привлекать для выполнения поставленных задач, — говорят в пресс-службе «Кванториума» (Севастополь).

Девять команд представили результаты своей работы. Все участники получили рекомендации по улучшению своих проектов. Следующий этап – финальная защита в апреле.

Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ

Программа "Кадры будущего для регионов": севастопольцы прошли предзащиту своих работ

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