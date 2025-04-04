Программа «Севастополь — город Героев»: завершился второй этап отбора для участия в проекте

Завершился второй этап отбора для программы «Севастополь – Город Героев». Участники, успешно прошедшие первый отбор (анкета и эссе), были допущены к тестированию, которое проходило три дня.

Далее начнется оценка анкет и итогов тестирования. Те, кто покажет наилучшие результаты, будут допущены к очному собеседованию. Хочу напомнить, что у нас есть Общественный Совет по реализации программы, который возглавляет губернатор Севастополя, поэтому все решения по определению участников будут приниматься коллегиально, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента внутренней политики Марию Вечера.

Очные собеседования стартуют 12 мая и продлятся до 6 июня. Уведомления для допущенных участников будут отправлены в личные кабинеты и по телефону.

Обучение начнется 1 сентября и пройдет в офлайн режиме с практическими занятиями и стажировкой. Каждый участник получит персонального наставника из числа руководителей города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя