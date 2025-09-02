Программа «Севастополь — Города Героев» — обучающий проект стартовал

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал старт первому очному модулю программы «Севастополь — Город Героев». Региональная программа реализуется по поручению Президента Российской Федерации и является аналогом федеральной программы «Время героев». Ее цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной, муниципальной власти, государственных компаниях города.

Вы прошли огромный отбор, стали лучшими среди лучших. И сегодня в первом потоке будете получать знания, опыт, компетенции, разрабатывать свои проекты. Сразу хотел бы дать установку на программу. Вот с первого дня вы должны задуматься над той идеей, которую вы хотели бы разрабатывать в рамках программы и которую защитить в качестве своей выпускной задачи. Мы это так назвали — моя миссия для Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор города, обращаясь к участникам программы.

Программа реализуется Правительством Севастополя и Высшей школой государственного управления Президентской академии. Сегодня первые лекции прочитали проректоры Президентской академии Алексей Маркович Колесников и Андрей Владимирович Полосин.

Участники программы — это люди, которые получили такие уроки в жизни, которые обычные студенты в принципе не очень-то могут получить. Это люди, у которых уже сложились мозги, люди, у которых уже сложилось отношение к жизни, – отметил проректор Президентской академии Андрей Полосин.

Так как программа является региональной, то все образовательные мероприятия в обязательном порядке включают региональную составляющую, а значит, в качестве спикеров выступят заместители губернатора, руководители департаментов Севастополя.

Продолжительность программы — один год. Программа включает четыре очных модуля и межмодульную работу. В межмодульный период участники продолжат обучение на образовательном портале Президентской академии, пройдут стажировку в государственных органах и организациях и будут взаимодействовать со своими наставниками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя