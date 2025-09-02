Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Программа «Севастополь — Города Героев» — обучающий проект стартовал
Новости Республики
Программа "Севастополь - Города Героев" - обучающий проект стартовал
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Программа «Севастополь — Города Героев» — обучающий проект стартовал

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 02.09.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал старт первому очному модулю программы «Севастополь — Город Героев». Региональная программа реализуется по поручению Президента Российской Федерации и является аналогом федеральной программы «Время героев». Ее цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной, муниципальной власти, государственных компаниях города.

Вы прошли огромный отбор, стали лучшими среди лучших. И сегодня в первом потоке будете получать знания, опыт, компетенции, разрабатывать свои проекты. Сразу хотел бы дать установку на программу. Вот с первого дня вы должны задуматься над той идеей, которую вы хотели бы разрабатывать в рамках программы и которую защитить в качестве своей выпускной задачи. Мы это так назвали — моя миссия для Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор города, обращаясь к участникам программы.

Программа реализуется Правительством Севастополя и Высшей школой государственного управления Президентской академии. Сегодня первые лекции прочитали проректоры Президентской академии Алексей Маркович Колесников и Андрей Владимирович Полосин.

Участники программы — это люди, которые получили такие уроки в жизни, которые обычные студенты в принципе не очень-то могут получить. Это люди, у которых уже сложились мозги, люди, у которых уже сложилось отношение к жизни, – отметил проректор Президентской академии Андрей Полосин.

Так как программа является региональной, то все образовательные мероприятия в обязательном порядке включают региональную составляющую, а значит, в качестве спикеров выступят заместители губернатора, руководители департаментов Севастополя.

Узнайте больше:  Севастополь: на улице Адмирала Октябрьского установлено 170 буронабивных свай

Продолжительность программы — один год. Программа включает четыре очных модуля и межмодульную работу. В межмодульный период участники продолжат обучение на образовательном портале Президентской академии, пройдут стажировку в государственных органах и организациях и будут взаимодействовать со своими наставниками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x