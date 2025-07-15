Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена

Сроки реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.

Продление программы до 2030 года – важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона, – цитирует РИА Новости Крым вице-премьера Марата Хуснуллина.

Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры и капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.

Также за счет средств госпрограммы будет завершено обустройство части съездов с трассы «Таврида», продолжено строительство очистных сооружений и медицинского кластера в Севастополе, профинансировано восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.

источник: РИА Новости Крым