Программа «Время героев» — новые возможности для развития участников СВО в области госуправления

На данный момент подведены итоги первого блока обучения слушателей Программы «Время героев». В ходе обучения участники познакомились с основами работы на госслужбе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в перспективе. Первый модуль программы продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России.

У каждого из них будет наставник, который не только направит героя, но и поможет построить карьеру по линии госслужбы. Среди наставников – сотрудники Администрации Президента, члены Правительства РФ, и Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая. Из 44 тысяч претендентов на участие в первом потоке было отобрано 83 человека, имеющих релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

источник: пресс-служба администрации Ялты