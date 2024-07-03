Программа «Время героев» — новые возможности для развития участников СВО в области госуправления

Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, выступающий одним из наставников ветеранов спецоперации.
Программа «Время героев», учрежденная Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в Программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства, – сказал Дмитрий Чернышенко.
На данный момент подведены итоги первого блока обучения слушателей Программы «Время героев». В ходе обучения участники познакомились с основами работы на госслужбе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в перспективе. Первый модуль программы продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России.
У каждого из них будет наставник, который не только направит героя, но и поможет построить карьеру по линии госслужбы. Среди наставников – сотрудники Администрации Президента, члены Правительства РФ, и Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.
Программа «Время героев» стартовала 27 мая. Из 44 тысяч претендентов на участие в первом потоке было отобрано 83 человека, имеющих релевантный управленческий опыт и потенциал развития.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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