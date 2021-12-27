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Дачная амнистия - тонкости процесса
иллюстрация: открытые источники

Программу «Дачная амнистия» и продлили, и расширили

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 27.12.2021

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении и расширении программы «Дачная амнистия».

Закон предусматривает упрощенное оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. В поправках предусмотрена защита прав наследников граждан, которые не успели воспользоваться упрощенным порядком оформления дома. Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом, — отмечает портал Загородное Обозрение.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно на земельный участок и на жилой дом — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего этот участок. Поэтому владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

В тексте оговорено, что регистратор обязан провести правовую экспертизу поданных документов: проверить, соблюдены ли ограничения для зон с особыми условиями использования территорий, а также предельные параметры объектов.

Источник: Загородное Обозрение

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Программу "Дачная амнистия" и продлили, и расширили

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