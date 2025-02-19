Программу материнского капитала предлагают расширять

Вариативность использования средств маткапитала не должна подменять обязательства государства в отношении семей с детьми, подчеркнула Кузнецова.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин поддержал идею о расширении возможности использования средств материнского капитала. По его мнению, нужно разрешить семьям расходовать субсидию на покупку товаров, необходимых для комфортной жизни ребёнка. В частности, это может быть приобретение автомобиля, который является необходимостью для семьи с детьми. Родители смогут комфортно и безопасно отвезти детей в школу, к врачу, на секции или всей семьёй выехать на природу.

Сейчас семья может направить маткапитал на определённые цели:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

товары и услуги для детей‑инвалидов;

накопительную пенсию матери;

ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет.

Остаток субсидии в размере до 10 тыс. рублей можно обналичить. Эти средства можно получить в качестве единовременной выплаты на счёт в банке.

Чаще всего семьи направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Второй по популярности способ расходования маткапитала — образование детей. С 1 марта 2025 года средства материнского капитала можно будет направить на строительство индивидуального дома с привлечением подрядчика, работающего через механизм эскроу-счетов.

источник: ЦИАН