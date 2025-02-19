Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Программу материнского капитала предлагают расширять
Новости Республики
Программу материнского капитала предлагают расширять
источник фото: ЦИАН

Программу материнского капитала предлагают расширять

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 19.02.2025

В правительстве подготовят инициативы о расширении программы материнского капитала, заявила «Российской газете» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Речь идёт о расширении перечня направлений для траты субсидии. У семей появится больше возможностей для использования средств господдержки. Это необходимо, чтобы семьи смогли максимально комфортно использовать субсидию, отметила Кузнецова. Вице-спикер Госдумы добавила, что в дальнейшем сумму материнского капитала продолжат индексировать по фактической инфляции.

Вариативность использования средств маткапитала не должна подменять обязательства государства в отношении семей с детьми, подчеркнула Кузнецова.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин поддержал идею о расширении возможности использования средств материнского капитала. По его мнению, нужно разрешить семьям расходовать субсидию на покупку товаров, необходимых для комфортной жизни ребёнка. В частности, это может быть приобретение автомобиля, который является необходимостью для семьи с детьми. Родители смогут комфортно и безопасно отвезти детей в школу, к врачу, на секции или всей семьёй выехать на природу.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов подписал Республиканское соглашение между Правительством РК, профсоюзами и работодателями

Сейчас семья может направить маткапитал на определённые цели:

  • улучшение жилищных условий;
  • образование детей;
  • товары и услуги для детей‑инвалидов;
  • накопительную пенсию матери;
  • ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет.

Остаток субсидии в размере до 10 тыс. рублей можно обналичить. Эти средства можно получить в качестве единовременной выплаты на счёт в банке.

Чаще всего семьи направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Второй по популярности способ расходования маткапитала — образование детей. С 1 марта 2025 года средства материнского капитала можно будет направить на строительство индивидуального дома с привлечением подрядчика, работающего через механизм эскроу-счетов.

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x