Программу материнского капитала предлагают расширять

Вариативность использования средств маткапитала не должна подменять обязательства государства в отношении семей с детьми, подчеркнула Кузнецова.
Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин поддержал идею о расширении возможности использования средств материнского капитала. По его мнению, нужно разрешить семьям расходовать субсидию на покупку товаров, необходимых для комфортной жизни ребёнка. В частности, это может быть приобретение автомобиля, который является необходимостью для семьи с детьми. Родители смогут комфортно и безопасно отвезти детей в школу, к врачу, на секции или всей семьёй выехать на природу.
Сейчас семья может направить маткапитал на определённые цели:
- улучшение жилищных условий;
- образование детей;
- товары и услуги для детей‑инвалидов;
- накопительную пенсию матери;
- ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет.
Остаток субсидии в размере до 10 тыс. рублей можно обналичить. Эти средства можно получить в качестве единовременной выплаты на счёт в банке.
Чаще всего семьи направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Второй по популярности способ расходования маткапитала — образование детей. С 1 марта 2025 года средства материнского капитала можно будет направить на строительство индивидуального дома с привлечением подрядчика, работающего через механизм эскроу-счетов.
источник: ЦИАН
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