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Программу материнского капитала продлили ещё на 5 лет
источник фото: ЦИАН

Программу материнского капитала продлили ещё на 5 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:45 18.02.2025

Госдума одобрила законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года на пять лет. Документ принят в третьем, окончательном чтении. Напомним, изначально программу планировалось завершить 3 декабря 2026 года.

В закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесут поправки.

О необходимости продлить программу материнского капитала до конца 2030 года заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Предполагается, что благодаря продлению программы выплаты смогут получить ещё 5 млн российских семей.

Ранее сумму маткапитала проиндексировали. С 1 февраля размер субсидии на первого ребёнка составляет 690 тыс. рублей, при рождении второго ребёнка семья дополнительно получит почти 222 тыс. рублей. Полная сумма маткапитала на второго ребёнка для семей, которые не получили субсидию на первенца — 912 тыс. рублей.

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила «Российской газете», что маткапитал и далее будет индексироваться с учётом фактической инфляции. Она сообщила, что программу могут расширить: у семей будет больше вариантов распоряжения субсидией.

источник: ЦИАН

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