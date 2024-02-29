Программу «Пушкинская карта» расширят. Путин так и сказал

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта».

Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки, — сказал он в послании Федеральному собранию.

Он напомнил, что с помощью программы учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса.

Прошу Правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения, — добавил Президент.

Отметим, что крымская молодежь активно пользуется «Пушкинской картой», приобретая билеты в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры. Так, за прошлый год было куплено более 160 тысяч билетов. Всего к этой программе подключено 54 культурных учреждений Республики Крым.

«Пушкинская карта» 2024 года – «пластик» номиналом в 5 000 рублей для подростков и молодежи 14–22 лет. Она оформляется для посещения театров, выставок, музеев.

ВАЖНО то, что «Пушкинская карта» – это нечто большее, чем просто карта платежной системы «Мир». Она стала символом государственной поддержки культурного развития молодежи.