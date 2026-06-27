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Программы и проекты в Крыму реализуются в рабочем режиме
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Программы и проекты в Крыму реализуются в рабочем режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:51 27.06.2026

Несмотря на текущие вызовы, ключевые государственные программы и проекты на территории Республики Крым реализуются в рабочем режиме. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочего совещания, посвященного  динамике исполнения национальных проектов в регионе.

Одним из центральных вопросов повестки — благоустройство общественных территорий. В частности, продолжаются работы по туристическому коду в центре города Саки — на данный момент готовность объекта оценивается в 26%. Председатель Правительства также отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется подготовка к внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Юрий Гоцанюк привел данные по реконструкции знаковых для полуострова зон отдыха. В высокой степени готовности находятся: набережная в Судаке — работы завершены на 97%, общественная территория на ул. 2-й Гвардейской Армии в Евпатории — 84%. Ряд объектов — в Керчи, Феодосии и Бахчисарае — в данный момент находятся на промежуточных этапах реализации, в пгт Гаспра  — на начальной стадии.

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Особое внимание уделено объектам здравоохранения и образования. По словам Гоцанюка, в фокусе внимания правительства остается строительство новых медицинских учреждений, а также комплексный капитальный ремонт поликлиник и корпусов районных больниц. Параллельно в республике продолжается программа модернизации образовательной среды, включающая обновление материально-технической базы дошкольных учреждений и школ.

По итогам совещания Юрий Гоцанюк поручил профильным министерствам и ведомствам обеспечить непрерывный контроль хода и качества проводимых работ.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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