Программы и проекты в Крыму реализуются в рабочем режиме

Одним из центральных вопросов повестки — благоустройство общественных территорий. В частности, продолжаются работы по туристическому коду в центре города Саки — на данный момент готовность объекта оценивается в 26%. Председатель Правительства также отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется подготовка к внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Юрий Гоцанюк привел данные по реконструкции знаковых для полуострова зон отдыха. В высокой степени готовности находятся: набережная в Судаке — работы завершены на 97%, общественная территория на ул. 2-й Гвардейской Армии в Евпатории — 84%. Ряд объектов — в Керчи, Феодосии и Бахчисарае — в данный момент находятся на промежуточных этапах реализации, в пгт Гаспра — на начальной стадии.

Особое внимание уделено объектам здравоохранения и образования. По словам Гоцанюка, в фокусе внимания правительства остается строительство новых медицинских учреждений, а также комплексный капитальный ремонт поликлиник и корпусов районных больниц. Параллельно в республике продолжается программа модернизации образовательной среды, включающая обновление материально-технической базы дошкольных учреждений и школ.

По итогам совещания Юрий Гоцанюк поручил профильным министерствам и ведомствам обеспечить непрерывный контроль хода и качества проводимых работ.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым