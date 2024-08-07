«Прогулки с докторами»: ФМБА России в Ялте продолжает санитарно-профилактическую акцию

На «Прогулки с докторами» жителей Ялты и гостей курорта приглашают:

Александр Владимирович Кизилов, врач-невролог;

Дарья Александровна Кандар, врач-кардиолог;

Андрей Анатольевич Хмара, врач-терапевт.

Примерная длительность «Прогулок с докторами» — 40 минут.

Жители Ялты и гости курорта узнают полезную информацию о профилактике неврологических и кардиологических заболеваний, симптомах, которые должны насторожить и заставить обратиться к врачу. Врач-терапевт расскажет о том, как правильно организовать свой режим в жаркие дни, какое физические нагрузки допустимы при разных хронических заболеваниях, как правильно организовать здоровое меню.