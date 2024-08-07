«Прогулки с докторами»: ФМБА России в Ялте продолжает санитарно-профилактическую акцию

В Ялте 9 августа у квадратного бассейна за памятником Ленину в 16.00 все желающие могут встретиться со специалистами ЯММЦ ФМБА России и задать интересующие их вопросы.
На «Прогулки с докторами» жителей Ялты и гостей курорта приглашают:
- Александр Владимирович Кизилов, врач-невролог;
- Дарья Александровна Кандар, врач-кардиолог;
- Андрей Анатольевич Хмара, врач-терапевт.
Примерная длительность «Прогулок с докторами» — 40 минут.
Жители Ялты и гости курорта узнают полезную информацию о профилактике неврологических и кардиологических заболеваний, симптомах, которые должны насторожить и заставить обратиться к врачу. Врач-терапевт расскажет о том, как правильно организовать свой режим в жаркие дни, какое физические нагрузки допустимы при разных хронических заболеваниях, как правильно организовать здоровое меню.
Доктора ответят на все вопросы, дадут рекомендации и советы. Приглашаем всех желающих на «Прогулки с докторами»! Наши специалисты будут одеты в фирменные футболки ФМБА России, — отмечают в медцентре.
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С тегами: здравоохранение Крыма