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«Прогулки с докторами»: ФМБА России в Ялте продолжает санитарно-профилактическую акцию

«Прогулки с докторами»: ФМБА России в Ялте продолжает санитарно-профилактическую акцию

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:38 07.08.2024

В Ялте 9 августа у квадратного бассейна за памятником Ленину в 16.00 все желающие могут встретиться со специалистами ЯММЦ ФМБА России и задать интересующие их вопросы.

На «Прогулки с докторами» жителей Ялты и гостей курорта приглашают:

  • Александр Владимирович Кизилов, врач-невролог;
  • Дарья Александровна Кандар, врач-кардиолог;
  • Андрей Анатольевич Хмара, врач-терапевт.

Примерная длительность «Прогулок с докторами» — 40 минут.

Жители Ялты и гости курорта узнают полезную информацию о профилактике неврологических и кардиологических заболеваний, симптомах, которые должны насторожить и заставить обратиться к врачу. Врач-терапевт расскажет о том, как правильно организовать свой режим в жаркие дни, какое физические нагрузки допустимы при разных хронических заболеваниях, как правильно организовать здоровое меню.

Доктора ответят на все вопросы, дадут рекомендации и советы. Приглашаем всех желающих на «Прогулки с докторами»! Наши специалисты будут одеты в фирменные футболки ФМБА России, — отмечают в медцентре. 

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