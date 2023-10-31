Происшествие на горе Аю-Даг. Женщину спасал «КРЫМ-СПАС»

Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей в ее эвакуации из горно-лесной местности к автомобилю СМП. Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», выяснив по мобильному телефону географические координаты местонахождения пострадавшей, направились к месту происшествия. По прибытии спасатели оперативно обнаружили женщину на северо-восточном склоне горы Аю-Даг, после чего оказали ей первую помощь посредством наложения шины на травмированную конечность. Далее на носилках сотрудники МЧС Крыма в течение часа транспортировали пострадавшую по сложному горному рельефу к месту подъезда автомобиля скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.