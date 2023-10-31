Происшествие на горе Аю-Даг. Женщину спасал «КРЫМ-СПАС»

На горе Аю-Даг (ГО Алушта) женщина во время туристической прогулки получила травму ноги.
Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей в ее эвакуации из горно-лесной местности к автомобилю СМП. Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», выяснив по мобильному телефону географические координаты местонахождения пострадавшей, направились к месту происшествия. По прибытии спасатели оперативно обнаружили женщину на северо-восточном склоне горы Аю-Даг, после чего оказали ей первую помощь посредством наложения шины на травмированную конечность. Далее на носилках сотрудники МЧС Крыма в течение часа транспортировали пострадавшую по сложному горному рельефу к месту подъезда автомобиля скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает, отправляясь в горно-лесную местность помните:
- в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112» или «101».
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