Происшествие на крымской тропе Голицына – туристка сломала ногу

27 мая, в 18:23 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на тропе Голицына в поселке Новый Свет женщина повредила ногу. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели обнаружили пострадавшую на сыпучем склоне недалеко от Сквозного грота на тропе Голицына. Специалисты МЧС оказали женщине первую помощь, наложив на поврежденную конечность холодный компресс и вакуумную шину. Организовав безопасную транспортировку, спасатели эвакуировали пострадавшую, 1975 г.р., на носилках с опасного участка тропы к служебному автомобилю и доставили ее в приемное отделение Судакской городской больницы с предварительным диагнозом — перелом лодыжки левой ноги, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели напоминают:

Отправляясь в горно-лесную местность, в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее. Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток.

Еще один лайфхак для туристов — среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

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