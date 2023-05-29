добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | Происшествие на крымской тропе Голицына – туристка сломала ногу

crimeapress_news

реклама в крыму
Происшествие на крымской тропе Голицына – туристка сломала ногу

Происшествие на крымской тропе Голицына – туристка сломала ногу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:03 29.05.2023

27 мая, в 18:23 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что на тропе Голицына в поселке Новый Свет женщина повредила ногу. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спасатели обнаружили пострадавшую на сыпучем склоне недалеко от Сквозного грота на тропе Голицына. Специалисты МЧС оказали женщине первую помощь, наложив на поврежденную конечность холодный компресс и вакуумную шину. Организовав безопасную транспортировку, спасатели  эвакуировали пострадавшую, 1975 г.р., на  носилках с опасного участка тропы к служебному автомобилю и доставили ее в приемное отделение Судакской городской больницы с предварительным диагнозом — перелом лодыжки левой ноги, — сообщили в МЧС РК.

Происшествие на крымской тропе Голицына – туристка сломала ногу

Крымские спасатели напоминают:

Отправляясь в горно-лесную местность, в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее. Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток.

Еще один лайфхак для туристов — среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик.  Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

Происшествие на крымской тропе Голицына – туристка сломала ногу

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма