Происшествие на Лысой горе под Феодосией – на помощь пострадавшей девочке пришли крымские спасатели

Накануне вечером (в 18:34) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности в районе Лысой горы под Феодосией получил травму ребенок.
Девочка, осуществляя спуск, споткнулась и подвернула ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей, — рассказали о звонке в ГУ МЧС России по РК.
К месту происшествия выехала группа спасателей части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. Специалисты с помощью носилок и альпинистского снаряжения перенесли девочку и передали её сотрудникам «Скорой помощи».
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