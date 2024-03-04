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Происшествие на Лысой горе под Феодосией – на помощь пострадавшей девочке пришли крымские спасатели
Фото: ГУ МЧС России по РК.

Происшествие на Лысой горе под Феодосией – на помощь пострадавшей девочке пришли крымские спасатели

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:59 04.03.2024

Накануне вечером (в 18:34) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности в районе Лысой горы под Феодосией получил травму ребенок.

Девочка, осуществляя спуск, споткнулась и подвернула ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей, — рассказали о звонке в ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия выехала группа спасателей части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. Специалисты с помощью носилок и альпинистского снаряжения перенесли девочку и передали её сотрудникам «Скорой помощи».

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