Происшествие на набережной Судака – ребенка укусила обезьяна

Крымские следователи передают привет фотографу-живодеру.

Крымские следователи проверяют обстоятельства получения ребенком травм на набережной Судака. Об этом инциденте – ЗДЕСЬ. Как сообщает группа «Подслушано в Судаке», «мама просила отстать со своим животным, но «фотоживодер» всё-таки посадил мартышку на ребёнка, а она его укусила за ухо».

По указанию руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю следователи проверяют информацию из соцсетей о причинении повреждений несовершеннолетнему на набережной Судака, пострадавшему от укуса животного. В.Н. Терентьев поручил установить данное лицо, дав оценку его действиям на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в целом — законность ведения деятельности, связанной с эксплуатацией животных, – сообщили в Следкоме.

Прокуратура Крыма также организовала проверку в связи с получением подростком травм на набережной города Судака.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях, – отметили в надзорном ведомстве.

Понятно, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Меры эти часто принимаются, и рейды экологи, полиция, налоговики часто проводят… Но! Как сезон – так во всех курортных городах — фото с обезьянкой, шиншиллой, орлом, голубями, лемуром, совой… Судя по всему на фотографов-живодеров управы нет.

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