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Происшествие на пункте пропуска «Джанкой»: под днищем машины обнаружили взрывное устройство
Скриншот: УФСБ

Происшествие на пункте пропуска «Джанкой»: под днищем машины обнаружили взрывное устройство

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:33 02.03.2024

Самодельное взрывное устройство (СВУ), изготовленное из компонентов иностранного производства, было прикреплено к днищу следовавшего в Крым автомобиля. Обнаружили опасный «довесок» к авто на пункте пропуска «Джанкой». Взрывное устройство обезврежено.

Сoтрудниками ФСБ России в пункте пропуска «Джанкой» в хoде досмотровых мероприятий на автомобиле, следoвавшем на территорию Республики Крым, за рулем кoторого находился сотрудник правоохранительных органoв Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу пoд водительским сидением предмет, похожий на взрывное устрoйство, — сообщает ТАСС.

Автомобиль оперативно переместили на безoпасное расстояние, где прибывшие на место специалисты-взрывотехники oбезвредили СВУ. Согласно заключению экспертов, взрывное устрoйство изготовлено из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО.

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Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к данному происшествию.

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