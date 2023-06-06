Происшествие на троллее в поселке Новый Свет

Любителям экстрима на отдыхе – к обязательному прочтению.

В поселке Новый Свет «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину, упавшего в море при спуске по троллею (спуск по натянутому тросу, весьма популярный «экстрим» у любителей активного отдыха). Происшествие зафиксировано в бухте Любви, неподалеку от самого поселка.

Мужчина, установив троллей на высоте 10-12 м над уровнем моря, при спуске по тросу на большой скорости столкнулся с камнем и упал воду. Мужчина находился в море на расстоянии около 40 м от берега, — рассказали в МЧС РК.

К месту происшествия выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и «Скорая помощь». Спасатели и медики на катере добровольных помощников подплыли к пострадавшему и на носилках переместили его на борт плавстредства. После этого мужчина, житель Симферополя, 1984 г.р. был транспортирован к берегу. С многочисленными травмами различной степени тяжести он доставлен в Судакскую горбольницу.

Фото: КРЫМ-СПАС.

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