добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | Происшествие на троллее в поселке Новый Свет

crimeapress_news

реклама в крыму
Происшествие на троллее в поселке Новый Свет

Происшествие на троллее в поселке Новый Свет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:44 06.06.2023

Любителям экстрима на отдыхе – к обязательному прочтению.  

В поселке Новый Свет «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину, упавшего в море при спуске по троллею (спуск по натянутому тросу, весьма популярный «экстрим» у любителей активного отдыха).  Происшествие зафиксировано в бухте Любви, неподалеку от самого поселка.

Мужчина, установив троллей на высоте 10-12 м над уровнем моря, при спуске по тросу на большой скорости столкнулся с камнем и упал воду. Мужчина находился в море на расстоянии около 40 м от берега, — рассказали в МЧС РК.

Происшествие на троллее в поселке Новый Свет

К месту происшествия выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и «Скорая помощь». Спасатели и медики на катере добровольных помощников подплыли к пострадавшему и на носилках переместили его на борт плавстредства. После этого мужчина, житель Симферополя, 1984 г.р. был транспортирован к берегу. С многочисленными травмами различной степени тяжести он доставлен в Судакскую горбольницу.

Узнайте больше:  УАЗ, конечно, внедорожник, но и он увяз в крымской грязи. Пришлось звать на помощь «КРЫМ-СПАС»

Происшествие на троллее в поселке Новый Свет

Фото: КРЫМ-СПАС.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма