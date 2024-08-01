Происшествие в Алуште: трех человек на сапбордах едва не унесло в открытое море

В Алуште, при патрулировании в акватории в районе Профессорского уголка водолазно-спасательная группа ГУ МЧС России по РК обнаружила на удалении 900 метров от берега двоих взрослых и одного ребенка. Семью на сапбордах медленно, но верно уносило в открытое море. Отдыхающие попросту переоценили свои силы и не справилась с сильным ветром.

Пострадавших аккуратно отбуксировали катером до безопасного места. Медицинская помощь им не требовалась. С «покорителями морской стихии» спасатели провели профилактическую беседу о безопасности на воде.

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