Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Происшествие в Алуште: трех человек на сапбордах едва не унесло в открытое море
актуально в республике
Происшествие в Алуште: трех человек на сапбордах едва не унесло в открытое море

Происшествие в Алуште: трех человек на сапбордах едва не унесло в открытое море

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:18 01.08.2024

В Алуште, при патрулировании в акватории в районе Профессорского уголка водолазно-спасательная группа ГУ МЧС России по РК обнаружила на удалении 900 метров от берега двоих взрослых и одного ребенка. Семью на сапбордах медленно, но верно уносило в открытое море. Отдыхающие попросту переоценили свои силы и не справилась с сильным ветром.

Узнайте больше:  Помощь идёт с воздуха: как и кто в Крыму эвакуируют людей с водной поверхности

Пострадавших аккуратно отбуксировали катером до безопасного места. Медицинская помощь им не требовалась. С «покорителями морской стихии» спасатели провели профилактическую беседу о безопасности на воде.

 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.