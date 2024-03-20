Происшествие в алуштинском поселке Утес: человек сорвался с обрыва

Вчера утром на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что в районе алуштинского поселка Утес мужчина сорвался с обрыва. Необходима помощь спасателей в его транспортировке к автомобилю «Скорой помощи» из труднодоступного места. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Мужчина по неосторожности потерял равновесие и сорвался с обрыва, скатившись по крутому осыпному склону около 20 метров. В результате пострадавший получил травму ноги. Спасатели оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность. При помощи альпснаряжения его на носилках транспортировали вверх по склону и передали медработникам, — сообщили в МЧС РК.