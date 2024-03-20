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Происшествие в алуштинском поселке Утес: человек сорвался с обрыва

Происшествие в алуштинском поселке Утес: человек сорвался с обрыва

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:39 20.03.2024

Вчера утром на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что в районе алуштинского поселка Утес мужчина сорвался с обрыва. Необходима помощь спасателей в его транспортировке к автомобилю «Скорой помощи» из труднодоступного места. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Мужчина по неосторожности потерял равновесие и сорвался с обрыва, скатившись по крутому осыпному склону около 20 метров. В результате пострадавший получил травму ноги. Спасатели оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность. При помощи альпснаряжения его на носилках транспортировали вверх по склону и передали медработникам, — сообщили в МЧС РК.

Происшествие в алуштинском поселке Утес: человек сорвался с обрыва

 

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