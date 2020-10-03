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Происшествие в Бахчисарайском районе на туристической стоянке "Баш-Дере"

Происшествие в Бахчисарайском районе на туристической стоянке «Баш-Дере»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:46 03.10.2020

В Бахчисарайском районе на туристической стоянке «Баш-Дере» девушка при спуске с горы получила травму спины и потеряла сознание.

К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крым-Спас». По прибытию на место, спасатели с помощью носилок транспортировали пострадавшую и передали работникам скорой медицинской помощи. Девушку доставили в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы Симферополя, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Происшествие в Бахчисарайском районе на туристической стоянке "Баш-Дере" Происшествие в Бахчисарайском районе на туристической стоянке "Баш-Дере"

Главное управление МЧС России по РК напоминает о том, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. С 15 сентября продлён срок ограничения на пребывание граждан в лесах на 21 день.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Происшествие в Бахчисарайском районе на туристической стоянке "Баш-Дере"

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