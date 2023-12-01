Происшествие в Большой Ялте: женщина сорвалась с горной тропы

Сегодня утром (в 10:45) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии на Штангеевской тропе, в Большой Ялте – там сорвалась со скалы женщина.

По прибытии к месту происшествия горноспасатели ГУ МЧС России по РК, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» провели мероприятия по поиску женщины. С помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.