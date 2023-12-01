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Происшествие в Большой Ялте: женщина сорвалась с горной тропы

Происшествие в Большой Ялте: женщина сорвалась с горной тропы

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:17 01.12.2023

Сегодня утром (в 10:45) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии на Штангеевской тропе, в Большой Ялте – там сорвалась со скалы женщина.

По прибытии к месту происшествия горноспасатели ГУ МЧС России по РК, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» провели мероприятия по поиску женщины. С помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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