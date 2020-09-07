Происшествие в бухте Капсель: со склона сорвалась «ГАЗель» с пассажирами

Накануне днем (в 13:10) в службу спасения поступило сообщение о том, что в бухте Капсель (городской округ Судак), произошло падение автомобиля с обрыва, требуется помощь спасателей.

Автомобиль «ГАЗель» с людьми скатился по крутому склону около 15-20 метров. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» предприняли все меры противопожарной безопасности во избежание возгорания авто в результате падения, а также оказали психологическую помощь водителю и 3 пассажирам. От медицинской помощи они отказались, — сообщили в МЧС РК.

Отметим, что не все подобные истории заканчиваются так счастливо и обходятся без человеческих жертв. Спасатели призывают всех автомобилистов быть крайне внимательными не только при движении по дорогам полуострова, но и при парковке автомобиля вблизи крутых склонов и обрывов.