Происшествие в крымском селе Марфовка – малыш выпал из окна второго этажа

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту падения 3-летнего ребенка со второго этажа дома в Ленинском районе. Как уточнили в надзорном ведомстве, это случилось 27 октября в селе Марфовка. Малыш выпал из окна частного дома, получил травмы и был госпитализирован.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Ленинского района, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что семья малолетнего на учетах не состоит. До сих пор не состояла.