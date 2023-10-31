Происшествие в крымском селе Марфовка – малыш выпал из окна второго этажа

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту падения 3-летнего ребенка со второго этажа дома в Ленинском районе. Как уточнили в надзорном ведомстве, это случилось 27 октября в селе Марфовка. Малыш выпал из окна частного дома, получил травмы и был госпитализирован.
В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Ленинского района, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.
Уточняется, что семья малолетнего на учетах не состоит. До сих пор не состояла.
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