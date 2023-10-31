Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Происшествие в крымском селе Марфовка – малыш выпал из окна второго этажа
актуально в республике
Происшествие в крымском селе Марфовка – малыш выпал из окна второго этажа
Фото: прокуратура РК

Происшествие в крымском селе Марфовка – малыш выпал из окна второго этажа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:56 31.10.2023

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту падения 3-летнего ребенка со второго этажа дома в Ленинском районе. Как уточнили в надзорном ведомстве, это случилось 27 октября в селе Марфовка. Малыш выпал из окна частного дома, получил травмы и был госпитализирован.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Ленинского района, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что семья малолетнего на учетах не состоит. До сих пор не состояла.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.