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Происшествие в районе скалы Зуб Морчеки - серьёзно травмировался инструктор тургруппы

Происшествие в районе скалы Зуб Морчеки — серьёзно травмировался инструктор тургруппы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:08 24.07.2020

Около полудня в службу спасения поступило сообщение — в районе скалы Зуб Морчеки, во время прогулки в горной местности сорвался с уступа скалы инструктор туристической группы.

Спасатели совершили подъем на скальный участок и установили визуальный и звуковой контакт с группой. Пострадавшему мужчине оказали первую медицинскую доврачебную помощь, после чего на носилках транспортировали к машине медицинских работников. Инструктор с многочисленными травмами доставлен в травматологическое отделение Ялтинской центральной городской больницы №1.  Также сотрудниками МЧС России организован спуск туристической группы из девяти человек к безопасному участку дороги, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Происшествие в районе скалы Зуб Морчеки - серьёзно травмировался инструктор тургруппы

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Происшествие в районе скалы Зуб Морчеки - серьёзно травмировался инструктор тургруппы

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