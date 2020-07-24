Происшествие в районе скалы Зуб Морчеки — серьёзно травмировался инструктор тургруппы

Около полудня в службу спасения поступило сообщение — в районе скалы Зуб Морчеки, во время прогулки в горной местности сорвался с уступа скалы инструктор туристической группы.

Спасатели совершили подъем на скальный участок и установили визуальный и звуковой контакт с группой. Пострадавшему мужчине оказали первую медицинскую доврачебную помощь, после чего на носилках транспортировали к машине медицинских работников. Инструктор с многочисленными травмами доставлен в травматологическое отделение Ялтинской центральной городской больницы №1. Также сотрудниками МЧС России организован спуск туристической группы из девяти человек к безопасному участку дороги, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму