Происшествие в районе Судака: туристу стало плохо на жаре. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, которому стало плохо в лесной местности в районе Судака.
Вчера, в 19:30 в службу спасения поступила информация о том, что в лесной местности в районе автодороги «Судак – Морское» мужчине стало плохо. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей в его эвакуации.К месту происшествия выехала дежурная смена спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда. По прибытии они приступили к поиску в пешем порядке. В результате мужчина был обнаружен в лесной зоне в 100 метрах от автодороги, — сообщили в МЧС РК.
Спасатели оказали туристу первую помощь и на носилках транспортировали к автомобилю «Скорой помощи».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым-СПАС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым-СПАС