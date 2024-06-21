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Происшествие в районе Судака: туристу стало плохо на жаре. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Происшествие в районе Судака: туристу стало плохо на жаре. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 17:40 21.06.2024

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, которому стало плохо в лесной местности в районе Судака.

Вчера, в 19:30 в службу спасения поступила информация о том, что в лесной местности в районе автодороги «Судак – Морское» мужчине стало плохо. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей в его эвакуации.К месту происшествия выехала дежурная смена спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда. По прибытии они приступили к поиску в пешем порядке. В результате мужчина был обнаружен в лесной зоне в 100 метрах от автодороги, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели оказали туристу первую помощь и на носилках транспортировали к автомобилю «Скорой помощи».

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