Происшествие в Симеизе – собака напала на ребенка. Разбирается Следственный комитет

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на школьника в южнобережном Симеизе.

В СМИ и социальных медиа сообщается, что в поселке Симеизе Республики Крым на территории школы собака напала на 14-летнего мальчика, причинив рану живота. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в Следкоме.