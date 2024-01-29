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Происшествие в Симеизе – собака напала на ребенка. Разбирается Следственный комитет
Фото: pikist.com

Происшествие в Симеизе – собака напала на ребенка. Разбирается Следственный комитет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:47 29.01.2024

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на школьника в южнобережном Симеизе.

В СМИ и социальных медиа сообщается, что в поселке Симеизе Республики Крым на территории школы собака напала на 14-летнего мальчика, причинив рану живота. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.  В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в Следкоме.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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