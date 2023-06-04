Происшествие в Симферополе: четырехлетняя девочка выпала из окна

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в Симферополе, в результате которого пострадал ребенок. Девочка выпала из окна.

3 июня около 12 часов в УМВД России по г. Симферополю поступило сообщение о том, что в Симферополе из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного жилого дома, выпала 4-летняя девочка. Ребенок доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего. В рамках проверочных мероприятий полицейские опрашивают родителей, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно установлено, что семья ранее не попадала в поле зрения полиции, — сообщили в МВД по РК.